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Diyarbakır Dicle Üniversitesi 10 günde tamamlanan boranhaneyi açtı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi bünyesinde geleneksel malzemeler kullanılarak inşa edilen boranhane açıldı. 10 günde tamamlanan yapı, yaz okulunda öğrenci, akademisyen ve ustaların ortak emeğiyle hayata geçirildi.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde inşa edilen boranhanenin (güvercin evi) açılışı yapıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentin geleneksel boranhane kültürünün ve kırsal mimari mirasının yaşatılması amacıyla inşa edilen güvercin evi 10 günde tamamlandı.

DÜ Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç'ın yürütücülüğündeki proje kapsamında düzenlenen yaz okulunda, farklı üniversitelerden öğrenciler, akademisyenler ve ustalar da bir araya geldi.

Öğrenciler, geleneksel yapı malzemeleri ve yapım tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirken, ustaların deneyimlerinden de yararlanma fırsatı buldu.

Ortak emekle tamamlanan boranhanenin ilerleyen dönemlerde eğitim, araştırma ve atölye çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Boranhanenin açılışı, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Taş, kerpiç, ahşap ve toprak gibi geleneksel malzemeler kullanılarak inşa edilen yapıyla boranhane kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Açılış programında konuşan Eronat, güvercin tutkusunun Diyarbakır kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu kültürel değerin üniversite bünyesinde yaşatılmasına yönelik çalışmanın anlamlı olduğunu ifade etti.

Eronat, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Programa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA
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