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Bölge Rektörleri Ahlat'ta Buluştu

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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta düzenlenen Bölge Üniversiteleri Rektörleri İstişare Toplantısı'na katıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bölge üniversiteleri arasındaki iş birliği ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Bölge Üniversiteleri Rektörleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bitlis Eren Üniversitesinin ev sahipliğinde Ahlat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında yapıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat'ın da katıldığı toplantıda, bölge üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanları, akademik kapasitenin güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkıları ele alındı.

Yükseköğretimde kalite süreçleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm ile akademik ve öğrenci hareketliliğinin de görüşüldüğü toplantıda, bölge üniversitelerinin bilgi, tecrübe ve araştırma kapasitelerinin ortak çalışmalarla değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda, üniversitelerin yalnızca bilimsel üretim merkezleri olarak değil, bulundukları bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan önemli kurumlar olduğuna dikkati çekilerek, bölge üniversiteleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine değinildi.

Toplantıya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli katıldı.

Kaynak: AA
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