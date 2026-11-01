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Diyarbakır'da sınava 10 saniye geç kaldığı iddia edilen öğrenci sinir krizi geçirdi

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Diyarbakır'da sınava 10 saniye geç kaldığı iddia edilen öğrenci sinir krizi geçirdi Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da sınava 10 saniye geç kaldığı iddia edilen öğrenci sinir krizi geçirdi
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Diyarbakır'da 2026-KPSS DHBT'ye girmek için Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelen öğrenci, iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye geç kalınca içeri alınmadı. Sınava alınmayan öğrenci sinir krizi geçirirken görevlinin kapıyı açmaması çevredekilerin tepkisini çekti.

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına iddiaya göre 10 saniye geç kalan öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.

ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026- Kpss DHBT) tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 10.15'te başladı. Saat 10.00'dan sonra öğrenciler içeri alınmadı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği binanın kapılarının kapandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere yığıldı. Görevli, etrafta bulunanların da ısrarına rağmen kapıyı açmayınca çevredekilerin tepkisini çekti.

Öte yandan, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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