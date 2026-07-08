Haberler

Dicle Üniversitesinde "Yüzün Hafızası" resim sergisi açıldı

Dicle Üniversitesinde 'Yüzün Hafızası' resim sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akdeniz'in zamanın insan yüzündeki yansımalarını konu alan 'Yüzün Hafızası' adlı suluboya resim sergisi, Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır'da Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akdeniz'in zamanın insan yüzündeki yansımalarını konu alan "Yüzün Hafızası" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü mezunu olan ve Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapan Akdeniz'in hazırladığı suluboya resim sergisinin açılışı için Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde tören düzenlendi.

Açılışa, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz, şunları kaydetti:

"Yüzün Hafızası, zamana direnen yüzlerin değil, zamanın yüzlerde bıraktığı izlerin sergisidir. Çünkü her yüz bir izdir, her bakış ise bir tanıklıktır. Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri yalnızca biyolojik süreçler değil, zamanın insan yüzünde bıraktığı izlerin farklı yansımalarıdır."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 64'üncü duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 64'üncü duruşma
Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4 İŞ YERİ, 1 EV VE 1 CAMİYİ SOYDU
Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada üçüncü gün

Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava bugün
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum