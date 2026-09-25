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Diyarbakır'da Doğu Pediatri Kongresi 1840 katılımcıyı ağırlıyor

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Diyarbakır'da Doğu Pediatri Kongresi 1840 katılımcıyı ağırlıyor
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Diyarbakır'da dün başlayan 6. Uluslararası Doğu Pediatri Kongresi, 27 Eylül'e kadar sürecek. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede 1840 katılımcı yer alırken, çocuk sağlığına yönelik güncel gelişmeler ele alınıyor.

Diyarbakır'da 6. Uluslararası Doğu Pediatri Kongresi sürüyor.

Doğu Pediatri Derneğince, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 27 Eylül'e kadar sürecek kongrede, çocuk sağlığı ve hastalıkları ele alınıyor.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılması, farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya getirilmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kongrede, çocuk sağlığının geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilecek.

Konferans, panel, interaktif oturumlar ve kursların yer alacağı kongrede, çocuk sağlığının farklı alt disiplinlerini kapsayan güncel konular, alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından ele alınacak.

Kongrenin, farklı ülkelerden bilim insanları arasında bilimsel iletişimin geliştirilmesine, deneyimlerin paylaşılmasına ve mesleki bağların güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından 1840 katılımcının yer aldığı kongrede, teknoloji ve ilaç firmaları da çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili stant açarak katılımcıları bilgilendiriyor.

"Hepimizin amacı çocuk sağlığı ve hastalıklarına hizmet etmek"

6. Uluslararası Doğu Pediatri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş, gazetecilere, yoğun bir çalışmadan sonra kongreyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrenin hem çocuk sağlığına katkısı hem de bilimsel aktiviteler açısından önemli olduğunu belirten Yıldızdaş, şunları kaydetti:

"Kongremize ülkemizin farklı şehirleri, yurt dışı ve Avrasya bölgesindeki 11 ülkeden katılımcı olması kongremizin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Kongremize şu ana kadar 1840 katılımcı ve yaklaşık 190 konuşmacı ile moderatörümüz var. Hepimizin amacı çocuk sağlığı ve hastalıklarına hizmet etmek. Çocuklarımızın hastalıklarına ne kadar etkin ve doğru bir tedavi yapacağımızı bu toplantılarda konuşacağız."

Kaynak: AA
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