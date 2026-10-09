Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri radyoloji kulübü kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, öğrenci dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Dicle Veteriner Radyoloji Kulübünü kurdu.

Veteriner Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının desteğiyle faaliyetlerini sürdüren kulüp, teorik bilgiyi uygulamayla buluşturmayı hedefliyor.

Alanında uzman veteriner hekimler ve akademisyenlerin katkı sunduğu etkinliklerde öğrenciler, farklı tanı yöntemlerini öğrenme ve edindikleri bilgileri uygulamaya aktarma fırsatı buluyor.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenleyen kulüp, öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlıyor.

Dicle Veteriner Radyoloji Kulübü Başkanı Şeval Kaya, kulübün temel hedefinin öğrencileri modern veteriner hekimliğin önemli tanı yöntemleri konusunda daha donanımlı hale getirmek olduğunu belirtti.

Kaya, düzenledikleri webinar, seminer ve atölyelerle öğrencilerin radyolojik teşhis yöntemlerini fakülte yıllarında öğrenmelerini ve klinik değerlendirme becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Kulübün Denetim Kurulu Başkanı Ezgi Atalay da radyoloji ve cerrahi alanlarında gerçekleştirdikleri eğitimlerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA