Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında olan su samuru görüntülendi

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde nesli tehlike altında bulunan su samuru kayıt altına alındı.

Türkiye'de ve Avrupa genelinde akarsular, nehirler, göller ve kıyı bölgelerinde yaşayan yarı sucul etçil bir memeli olan Avrasya su samuru, 2020'de Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi"ne girdi ve "tehlikeye yakın" kategorisinde listelendi.

Dicle Nehri kıyısında kazdığı çukurlarda yaşayan, avlanması halinde avlayanlara para cezası uygulanan su samuru, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinin doğal yaşamını ve biyolojik zenginliğini kayıt altına alan fotoğraf sanatçısı Veysi Arcagök tarafından görüntülendi.

"Su samurunun olması doğal yaşamın büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor"

Veysi Arcagök, AA muhabirine, Dicle Nehri'nde balıkçıl kuşunun fotoğrafını çekerken Avrasya su samuru gördüğünü, su samurunu görüntülemenin sevinci ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Su samurlarının yaşamlarını sürdürebilmek için temiz suya ve sağlıklı ekosisteme ihtiyaçları olduğunu belirten Arcagök, şunları ifade etti:

"Hevsel Bahçeleri'nde kuş fotoğrafları çekerken balık avlayan bir su samurunu gözlemleme ve görüntüleme fırsatım oldu. Doğal ortamında doğal hareketlerle balığı yakalamasını izlemek oldukça heyecan vericiydi. Dicle Nehri'nde su samurunun olması doğal yaşamın büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor. Geçen yıl lösistik (hayvanlarda renk maddesi eksikliği nedeniyle tüy, kıl veya derinin kısmen beyaz, soluk ya da benekli görünmesine yol açan genetik durum) bir leş kargasını da kayıt altına almıştım. Bu tür kayıtlar, Diyarbakır'ın sadece tarihi ve kültürel özellikleriyle değil aynı zamanda zengin yaban hayatıyla da öne çıkan bir şehir olduğunu gösteriyor. Bölgede su samuru yaşadığını biliyordum, ilk defa gördüm. Bu inanılmaz heyecan vericiydi."

"Her bir canlının diğer canlılar üzerinde etkisi çok büyük"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar da nesli tehlike altında olan su samurlarının korunması gerektiğini söyledi.

Su samurlarının birçok canlıya yaşam alanı oluşturduğunu dile getiren Satar, şunları kaydetti:

"Su samurları nesli tehlike altında ve bunların korunması lazım. Bunların suda yaşayan diğer canlılara çok büyük faydası var. Suyun önüne bent kuruyorlar ve bu kurdukları bentte su derinleşiyor. Su azaldığı zaman canlılar buralarda yaşam alanı buluyor. Daha düzgün bir şekilde üreyebiliyorlar. Dolayısıyla bu canlılar çok faydalı türler. Nesli tehlikede olduğu için bunlara zarar verenler hakkında cezai işlem uygulanıyor. Her bir canlının diğer canlılar üzerinde etkisi çok büyük. Birini yok ettiğinizde birçok canlının da yok olacağını görürsünüz."

Hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Satar, "Avcılar bunları gördüğü zaman vuruyor. Bunlar koruma altında, bunlara zarar vermememiz lazım. Tüm canlıları korumamız, duyarlı olmamız lazım. Bu canlıların yaşam alanlarını da kirletmememiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA