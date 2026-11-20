Mardin Mazıdağı'nda akıma kapılan usta ağır yaralı olarak Diyarbakır'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 5 çocuk babası Eşref T. ağır yaralandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Eşref T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çalışırken akıma kapılan kaynak ustası Eşref T., ağır yaralandı. Diyarbakır'a sevk edilen Eşref T.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası 5 çocuk babası Eşref T., iş yerinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılıp yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşref T., buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eşref T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.