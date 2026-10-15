Nobel ödüllü Aziz Sancar, 22 Ekim'de Dicle Üniversitesi'nde söyleşiye katılacak.

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Nobel ödüllü Türk akademisyen Aziz Sancar, Diyarbakır'a gelecek.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aziz Sancar, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Ekim'de Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşiye katılacak.

Bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Sancar, söyleşi boyunca kendi yaşamından ve bilim yolculuğundan örnekler paylaşacak.

Programda katılımcıların sorularını da yanıtlaması beklenen Sancar'ın, özellikle gençlerin bilimsel çalışmalara ilgisinin artmasına katkı sunması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Sancar'ı Diyarbakır'da ağırlayacak olmaktan gurur duyacaklarını belirtti.

Programa vatandaşları davet eden Eronat, Sancar'ın söyleşi programına katılmasının üniversitenin bilimsel vizyonuna ve Diyarbakır'ın akademik etkinliklerine katkı sunacağını bildirdi.

Kaynak: AA