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Çüngüş'ün tarihi değerleri, Diyarbakır'da 2 günlük sempozyumda ele alınıyor

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Dicle Üniversitesi, Çüngüş Kaymakamlığı ve Çüngüş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2 günlük Uluslararası Çüngüş Sempozyumu Diyarbakır'da başladı. Sempozyumda ilçenin tarihi birikimi ve toplumsal yapısı akademik çalışmalar ışığında değerlendiriliyor. Etkinlik yarın sona erecek.

Diyarbakır'da 2 gün sürecek "Uluslararası Çüngüş Sempozyumu" başladı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi, Çüngüş Kaymakamlığı ve Çüngüş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda, ilçenin tarihi birikimi ve toplumsal yapısı akademik çalışmalar ışığında değerlendiriliyor.

Sempozyumda oturum başkanlığı yapan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çüngüş'ün tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Bir yerleşimin geçmişinin yalnızca tarihi olaylarla açıklanamayacağını belirten Eronat, sosyal yapı, ekonomik yaşam ve kültürel birikimin de tarih araştırmalarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Eronat, Çüngüş'ün farklı dönemlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin izlerini taşıyan çok yönlü bir tarihi kimliğe sahip olduğunu kaydetti.

Diyarbakır ve çevresindeki kültürel mirasın araştırılması, kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu dile getiren Eronat, Dicle Üniversitesi olarak bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini bilimsel çalışmalarla görünür kılmayı önemsediklerini belirtti.

Eronat, sempozyumun yeni araştırmalara zemin hazırlamasını ve Çüngüş'ün sahip olduğu değerlerin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Çüngüş Kaymakamı Murat Ak ve Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de yapıkları konuşmalarda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının önemine değindi.

Çüngüş'ün "tarih", "toplum", "ekonomi" ve "kültürel miras" başlıkları altında ele alındığı sempozyum, yarın sona erecek.

Sempozyuma, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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