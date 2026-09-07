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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer'den DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat'a ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer'den DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat'a ziyaret
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a ziyarette bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sümer'in Eronat'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Sümer ile Eronat'ın görüşmesinde üniversite ile kent hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edilen açıklamada, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat'ın da ziyarette hazır bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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