Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişinde yayaya çarpan sürücü tutuklandı, yaya öldü

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişinde yayaya çarpan sürücü tutuklandı, yaya öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi girişinde dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı; ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Aliye Akdeniz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İ.H.B. tutuklandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Sur ilçesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. İ.H.B. yönetimindeki 21 AHB 007 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Akdeniz'e çarptı. Sürücü İ.H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdeniz kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.