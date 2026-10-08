Haberler

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişinde yayaya çarpan sürücü tutuklandı, yaya öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişinde yayaya çarpan sürücü tutuklandı, yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi girişinde dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı; ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Aliye Akdeniz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İ.H.B. tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sur ilçesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. İ.H.B. yönetimindeki 21 AHB 007 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Akdeniz'e çarptı. Sürücü İ.H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdeniz kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı

24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi