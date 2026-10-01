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Diyarbakır'da sağlık yönetimi kongresine 200'ü aşkın katılımcı kaydı yapıldı

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Diyarbakır'da 7-9 Ekim'de düzenlenecek 9. Uluslararası 19. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi'nin ana teması 'Demografik Dönüşüm ve Sağlık Yönetimi' olacak. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongreye 200'ün üzerinde katılımcı kayıt yaptı.

Diyarbakır'da 7-9 Ekim tarihleri arasında sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı "9. Uluslararası 19. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" gerçekleştirilecek.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, "Demografik Dönüşüm ve Sağlık Yönetimi" ana temasıyla sağlık sistemlerinin dönüşümü, hastane yönetimi, dijital sağlık, sağlık ekonomisi, sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinde yapay zeka gibi çeşitli panel ve oturumlar gerçekleştirilecek.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Cuma Çakmak ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt'un açılış konuşmalarını yapacağı kongrede, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Haydar Sur da "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlıklı Yaşam Planı" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ün de konuşmacı olduğu kongreye, 200'ün üzerinde katılımcı kayıt yaptı.

Üç gün sürecek kongrede "değişen doğurganlık eğilimleri ve yaşlanma", "dijital sağlık", "sağlık sistemlerinin finansal sürdürülebilirliği", "sağlık sigortacılığı", "sağlık sektöründe insan kaynağının dönüşümü" ile "kamu, özel ve üniversite hastanelerinin geleceği" konulu paneller düzenlenecek.

Kongre, 9 Ekim'deki ödül töreni ve kapanış oturumunun ardından düzenlenecek "Diyarbakır Sur İçi Gezisi"yle sona erecek.

Kaynak: AA
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