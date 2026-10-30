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Dicle Üniversitesi Diyarbakır'da 9. ekonomi sempozyumuna ev sahipliği yaptı

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Dicle Üniversitesi Diyarbakır'da 9. ekonomi sempozyumuna ev sahipliği yaptı
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu gerçekleştirildi. 26-28 Ekim'deki sempozyumda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ele alındı; kalkınmaya ikiz dönüşüm perspektifinde yön verilmesi gerektiği tespit edildi.

Diyarbakır'da "9. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Almanya Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma ulusal ve uluslararası akademisyenler katıldı.

" 'Jeoekonomik Kırılmalar Çağında İkiz Dönüşüm: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Perspektifinde Yeni Ekonomi' temasıyla 26-28 Ekim'de düzenlenen sempozyumda, küresel ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm süreçleri farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alındı.

Sempozyum kapsamında yapay zeka, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve değişen üretim-tüketim alışkanlıkları başta olmak üzere küresel ekonominin gündemindeki konular değerlendirildi.

Akademisyen ve uzmanlar, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yönetim anlayışına, uluslararası ticarete ve kalkınma politikalarına etkilerini bilimsel çalışmalar ışığında ele aldı.

İktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ekonometri alanlarında Türkçe ve İngilizce bildirilerin sunulduğu sempozyum, farklı uzmanlık alanlarından araştırmacıları ortak bir bilimsel zeminde buluşturdu.

Sempozyumda yapılan değerlendirmelerde, ???????dijitalleşme, teknoloji geliştirme, nitelikli istihdam, enerji verimliliği ve hukuki güvenin birlikte ele alınması ve bölgesel kalkınmaya ikiz dönüşüm perspektifinde yön verilmesi gerektiği tespit edildi.

Kaynak: AA
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