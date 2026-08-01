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Dicle Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ilk öğrencilerini alacak

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ilk öğrencilerini alacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ilk öğrencilerini alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, temel gastronomi ve mutfak eğitiminin yanı sıra yabancı dil eğitiminin de verileceği bölümde öğrenciler, restoran iletişimi, uluslararası gastronomi terminolojisi, menü dili ve sektörel sunum teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim görecek.

Öğrenciler ilk sınıftan itibaren mutfak uygulamalarına katılacak, ilerleyen yıllarda ise Anadolu mutfağı, dünya mutfağı, pastacılık, ekmekçilik ve duyusal analiz gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı bulacak.

Eğitim sayesinde bölümden mezun olan gençlerin hem Türkiye'de hem de yurt dışında çalışma imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağdaş Ertaş, gençlere hem uygulamalı mutfak eğitimi hem de mesleki İngilizce becerisi kazandıracak kapsamlı bir eğitim programı hazırladıklarını belirtti.

Bölümün, yeni nesil gastronomi eğitiminin önemli örneklerinden biri olmayı hedeflediğini belirten Ertaş, bölümün ulusal ve uluslararası kalite standartları esas alınarak hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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