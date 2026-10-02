Dicle Üniversitesi lojmanlarında motora sıkışan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Diyarbakır'da park halindeki aracın motor kısmından sıkışan 3 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Üniversitesi lojmanlarında park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine giden ekiplerin çalışması sonucu, aracın motor kısmındaki 3 yavru çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

Havaların soğumasıyla birlikte kedilerin sıcaklık nedeniyle araçların motor ve kaput bölümlerine girebildiği belirtilirken, sürücülere araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı