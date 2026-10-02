Haberler

Dicle Üniversitesi lojmanlarında motora sıkışan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle Üniversitesi lojmanlarında motora sıkışan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi lojmanlarında park halindeki aracın motorundan gelen kedi sesini fark eden araç sahibi itfaiyeyi aradı. İtfaiye, motora sıkışan 3 yavru kediyi çıkarıp güvenli alana bıraktı; soğukta sürücülere çalıştırmadan önce kaputa vurmaları tavsiye edildi.

Diyarbakır'da park halindeki aracın motor kısmından sıkışan 3 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Üniversitesi lojmanlarında park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine giden ekiplerin çalışması sonucu, aracın motor kısmındaki 3 yavru çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

Havaların soğumasıyla birlikte kedilerin sıcaklık nedeniyle araçların motor ve kaput bölümlerine girebildiği belirtilirken, sürücülere araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

Kaçırılıp darbedilen iş insanından acı haber
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor

Altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı