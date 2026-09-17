Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Sosyal Tesisleri yeniden hizmete açıldı

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Havuzbaşı Sosyal Tesisleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 35 yıldır kullanılan ve bir süredir atıl durumda bulunan tesis, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın girişimleriyle yenilendi.

Fiziki yapısı yenilenen tesiste, Diyarbakır'ın kültürel dokusunu yansıtan motiflere de yer verildi.

Üniversite camiasının yanı sıra geçmiş yıllarda çeşitli davet, toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yapan tesisin, yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanılmaya başlandı.

Tesisin, öğrenciler ile akademik ve idari personelin kullanımının yanı sıra üniversitenin düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA