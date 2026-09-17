Haberler

Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Sosyal Tesisleri yeniden hizmete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi (DÜ) Havuzbaşı Sosyal Tesisleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Havuzbaşı Sosyal Tesisleri, yeniden hizmet vermeye başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 35 yıldır kullanılan ve bir süredir atıl durumda bulunan tesis, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın girişimleriyle yenilendi.

Fiziki yapısı yenilenen tesiste, Diyarbakır'ın kültürel dokusunu yansıtan motiflere de yer verildi.

Üniversite camiasının yanı sıra geçmiş yıllarda çeşitli davet, toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yapan tesisin, yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanılmaya başlandı.

Tesisin, öğrenciler ile akademik ve idari personelin kullanımının yanı sıra üniversitenin düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı

Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler anında gözaltına aldı
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama