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Dicle Üniversitesi raporu, deprem bölgesinde kırsalda eğitimin sürdüğünü ortaya koydu

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Dicle Üniversitesi öncülüğündeki TÜBİTAK destekli projenin raporu açıklandı; 11 ilde yaklaşık 2 bin kişiyle saha çalışması yapıldı. Raporda deprem kırsalda yaşamı ve eğitimi durdurmadı; ilk dönemde köylere kısa süreli tersine göç yaşandı, okullar yardım dağıtımında rol üstlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) öncülüğünde yürütülen "6 Şubat Depremlerinin Kırsalda Eğitim ve Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi Projesi"nin sonuç raporu açıklandı.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin sonuç raporunun açıklanması amacıyla Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TÜBİTAK destekli projenin Kırklareli, İstanbul ve Özyeğin üniversiteleri ile Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ve Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

TÜBİTAK'ın deprem sonrası başlattığı özel çağrı kapsamında onay alan projeyle afet bölgesindeki 11 ilde yaklaşık 2 bin kişiyle saha çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, proje kapsamında kırsalda eğitimin sürekliliği, öğretmenlerin durumu, göç hareketleri, tarım ve hayvancılığı incelediklerini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halkımız hem eğitimsel hem de sosyo-ekonomik açıdan köylerini terk etmedi, bulundukları yerlerde yaşamaya devam etti. Eğitim okullarda sürdürüldü. Sadece depremin ilk dönemlerinde, şehir merkezlerinden köylere doğru, buraların daha güvenli bulunması nedeniyle kısa süreli tersine bir göç hareketi yaşandı. Bu süreçte okullar çok önemli bir rol üstlendi ve koordinasyon sürecini yönetti. Barınma, gelen yardımların dağıtılması ve organize edilmesi noktasında okulların hayati bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Raporumuzun neticesi olarak şunu ifade edebiliriz, deprem bölgeyi derinden etkiledi ancak kırsaldaki insanların yaşam alanlarını terk etmelerine ya da eğitime ara vermelerine yol açmadı."

Kaynak: AA
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