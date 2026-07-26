DÜ Diş Hekimliği yayın sıralamasında ilk 20'de

Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin bilimsel yayın sayısına göre Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri arasında 20'nci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyanın hakemli bilimsel dergi özet ve veri tabanı uygulamalarından Scopus'un değerlendirmesine göre DÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Türkiye'deki 97 diş hekimliği fakültesi arasında yayın sayısına göre 20'nci sıraya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Adıgüzel, elde edilen sonucun fakültenin bilimsel üretkenliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Fakültenin kuruluşunun 50. yılında önemli bir başarıya ulaştığını ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Scopus verilerine göre fakültemiz, Türkiye'deki 97 diş hekimliği fakültesi arasında yayın sayısına göre 20'nci sıraya yükseldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki diş hekimliği fakülteleri arasında birinci, devlet üniversitelerine bağlı 71 diş hekimliği fakültesi arasında ise 16'ncı sırada yer aldık. Bu başarı, üniversite yönetimimizin, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur."

Kaynak: AA