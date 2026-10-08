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Diyarbakır Sur'da otomobil yayaya çarptı, yaya kurtarılamadı; sürücü tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İ.H.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen otomobil dün Silvan Bulvarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü İ.H.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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