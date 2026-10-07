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Diyarbakır Sur'da yolu geçmeye çalışan kişiye araç çarptı, yaralı ağır yaralandı

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Diyarbakır Sur'da yolu geçmeye çalışan kişiye araç çarptı, yaralı ağır yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Silvan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaralı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu ağır, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Sur ilçesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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