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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 54. dönem mezuniyet töreninde 304 genç hekim diplomalarını aldı. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgularken, tören halaylarla sona erdi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 54. dönem mezunları için DÜ Spor Adası'nda düzenlenen törende, 304 genç hekim diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, hekimliğin yalnızca bilgiye değil, sabır ve fedakarlığa dayanan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Eronat, genç meslektaşlarına bilimsel ışığın yanı sıra etik ve vicdani değerlere bağlı kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da öğrencilerin zorlu bir eğitim maratonunu geride bıraktığını ifade ederek, meslek hayatlarında empati ve başarı dileklerini iletti.

Hekimlik andının okunması, diplomaların takdimi ve kep atma seremonisiyle devam eden tören, öğrencilerin aileleri ve öğretim üyeleriyle birlikte çektiği halaylarla sona erdi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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