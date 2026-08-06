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Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'yu ziyaret etti

Dicle Üniversitesi Rektörü Eronat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'yu ziyaret etti
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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, beraberindeki heyetle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'yu ziyaret etti. Görüşmede, Cengiz Aytmatov Sempozyumu'nun bu yıl Diyarbakır'da düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'yu ziyaret etti.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Rektör Eronat'ın beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, 24. ile 27. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Zorlu'yu ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ziyarette, gönül coğrafyasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Cengiz Aytmatov Sempozyumu'nun bu yıl Diyarbakır'da gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, Türk dünyasının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov adına Diyarbakır'da sempozyumun düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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