Aydın Lisesi, RitimAI ile 4 bin takım içinde ilk 30'a girip TEKNOFEST finaline kaldı

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Aydın Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "RitimAI" projesi, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30'a girerek Türkiye finaline kaldı.

Aydın Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdikleri "RitimAI" projesiyle TEKNOFEST 2026'da finale yükseldi. Yapay zeka destekli EKG analizi ve mobil sağlık teknolojilerini bir araya getiren proje, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30 içerisinde yer aldı. Final sürecinde Dicle Üniversitesi'nde projelerini jüriye sunan öğrenciler, geliştirdikleri sistemin yapay zeka teknolojileri kullanılarak EKG verilerinin analiz edilmesine yönelik çalışmalarını tanıttı. "RitimAI" projesiyle Türkiye finalisti olan Aydın Lisesi ekibi, TEKNOFEST 2026 kapsamında final değerlendirmesinde yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı