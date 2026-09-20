Haberler

Aydın Lisesi, RitimAI ile 4 bin takım içinde ilk 30'a girip TEKNOFEST finaline kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Lisesi, RitimAI ile 4 bin takım içinde ilk 30'a girip TEKNOFEST finaline kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Lisesi öğrencilerinin danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdiği RitimAI projesi, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30'a girdi. Dicle Üniversitesi'ndeki final sunumunda ekip, yapay zeka destekli EKG analiz sistemini tanıttı.

Aydın Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "RitimAI" projesi, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30'a girerek Türkiye finaline kaldı.

Aydın Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdikleri "RitimAI" projesiyle TEKNOFEST 2026'da finale yükseldi. Yapay zeka destekli EKG analizi ve mobil sağlık teknolojilerini bir araya getiren proje, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30 içerisinde yer aldı. Final sürecinde Dicle Üniversitesi'nde projelerini jüriye sunan öğrenciler, geliştirdikleri sistemin yapay zeka teknolojileri kullanılarak EKG verilerinin analiz edilmesine yönelik çalışmalarını tanıttı. "RitimAI" projesiyle Türkiye finalisti olan Aydın Lisesi ekibi, TEKNOFEST 2026 kapsamında final değerlendirmesinde yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
İran, ABD ile savaşı bitirmek için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara iletti

İran açıkladı: ABD ile gerilimi bitirmek için şartlarımız var
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
TOKİ'den borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Başvurular salı başlıyor