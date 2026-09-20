Aydın Lisesi, RitimAI ile 4 bin takım içinde ilk 30'a girip TEKNOFEST finaline kaldı

Aydın Lisesi, RitimAI ile 4 bin takım içinde ilk 30'a girip TEKNOFEST finaline kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Lisesi öğrencilerinin danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdiği RitimAI projesi, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30'a girdi. Dicle Üniversitesi'ndeki final sunumunda ekip, yapay zeka destekli EKG analiz sistemini tanıttı.
Aydın Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "RitimAI" projesi, TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30'a girerek Türkiye finaline kaldı.
Aydın Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdikleri "RitimAI" projesiyle TEKNOFEST 2026'da finale yükseldi. Yapay zeka destekli EKG analizi ve mobil sağlık teknolojilerini bir araya getiren proje, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda 4 bin takım arasından ilk 30 içerisinde yer aldı. Final sürecinde Dicle Üniversitesi'nde projelerini jüriye sunan öğrenciler, geliştirdikleri sistemin yapay zeka teknolojileri kullanılarak EKG verilerinin analiz edilmesine yönelik çalışmalarını tanıttı. "RitimAI" projesiyle Türkiye finalisti olan Aydın Lisesi ekibi, TEKNOFEST 2026 kapsamında final değerlendirmesinde yer alacak.