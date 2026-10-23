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Diyarbakır'da DÜ yerleşkesinde demir profile sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bir markette demir profile sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kurtarılan kedi doğaya bırakılırken, kurtarma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'da bir marketin içindeki demir profile sıkışan kedinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesindeki bir markette yavru kedinin demir profile sıkıştığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan kedi yavrusu doğaya bırakıldı.

Öte yandan, kedinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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