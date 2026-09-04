Eğitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi'nde Güç Birliği: Yağız, Dilekçi'ye Destek Verdi

Yağız’ın Dilekçi’ye destek kararı, teşkilat içinde birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Dicle Üniversitesi çalışanlarının daha güçlü temsil edilmesi ve üyelerin beklentilerinin daha etkin şekilde karşılanması amacıyla yapılan güç birliğinin seçim sürecine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Gözler şimdi üyelerin sandıkta vereceği karara çevrildi.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-BİR-SEN’DE GÜÇ BİRLİĞİ: YAĞIZ’DAN DİLEKÇİ’YE DESTEK

Eğitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi 2 No’lu Şube seçimleri öncesinde birlik ve beraberlik adına dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şube başkanlığı için adaylığını açıklayan Osman Yağız, adaylıktan çekilme kararı alarak Tahir Dilekçi ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.

Şube başkanlığı için mevcut başkan Yüksel Gümüş ile birlikte Tahir Dilekçi ve Osman Yağız’ın aday olduğu seçim sürecinde Yağız’ın aldığı karar, seçim yarışında yeni bir tablo ortaya çıkardı.

YAĞIZ’DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Osman Yağız’ın adaylıktan çekilerek Tahir Dilekçi ile birlikte hareket etme kararı, teşkilat içerisinde birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yağız’ın kararıyla birlikte farklı adaylıklar etrafında oluşabilecek ayrışmanın yerine, ortak hedefler doğrultusunda güç birliği yapılması mesajı öne çıktı.

Dicle Üniversitesi teşkilatının daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi, üyelerin beklenti ve taleplerinin daha etkin biçimde karşılanması amacıyla Tahir Dilekçi ile birlikte hareket etme kararı alan Yağız’ın açıklaması, seçim sürecine de yeni bir ivme kazandırdı.

SEÇİM YARIŞI İKİ ADAYLA DEVAM EDECEK

Osman Yağız’ın çekilmesinin ardından Eğitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi 2 No’lu Şube seçimlerinde yarışın mevcut başkan Yüksel Gümüş ile Tahir Dilekçi arasında geçmesi bekleniyor.

Yağız’ın Dilekçi lehine aldığı karar, seçim sürecinde ortak hareket etme ve güçleri birleştirme açısından dikkat çekerken, üyelerin sandıkta yapacağı tercih büyük önem taşıyor.

Eğitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi 2 No’lu Şube seçimlerinde birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı süreçte, sandıktan çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

Haber: Barış Ünal

Kaynak: Haber Platformu