Haberler

Dicle Üniversitesi'nde 4. kent ve bölge kalkınması sempozyumu 22-24 Ekim'de yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Ekim'de Diyarbakır'da yapılacak. Sempozyumda kentlerin geleceği, bölgesel eşitsizlikler, göç, akıllı şehirler ve yeşil dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde 4. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ekim'de gerçekleştirilecek sempozyumda kentlerin ve bölgelerin geleceği ele alınacak.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sempozyuma bilim insanları, araştırmacılar, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Sempozyumda bölgesel eşitsizlikler, göç, kentleşme, akıllı şehirler, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik gibi konular değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, daha yaşanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi ve dirençli kentler ile bölgeler için bilimsel düşüncenin gücünü ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor'

9 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Aracın arka koltuğunda oturuyordu
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı

Ümit Boyner'in savunması ortaya çıktı!