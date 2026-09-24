Dicle Üniversitesi'nde 4. kent ve bölge kalkınması sempozyumu 22-24 Ekim'de yapılacak

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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde 4. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ekim'de gerçekleştirilecek sempozyumda kentlerin ve bölgelerin geleceği ele alınacak.

DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sempozyuma bilim insanları, araştırmacılar, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Sempozyumda bölgesel eşitsizlikler, göç, kentleşme, akıllı şehirler, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik gibi konular değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, daha yaşanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi ve dirençli kentler ile bölgeler için bilimsel düşüncenin gücünü ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA