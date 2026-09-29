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Dicle Üniversitesi'nin 600 yataklı hastane projesinde zemin etüdü tamamlandı

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Dicle Üniversitesi'nin 600 yataklı hastane projesinde zemin etüdü tamamlandı
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Dicle Üniversitesi'nin Diyarbakır'da planladığı 600 yataklı hastane projesinde zemin etüdü tamamlandı. Güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek hastanenin inşaat çalışmalarına geçilmesi ve kısa süre içinde temel atılması planlanıyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin hastane projesinde çalışmalar sürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında bölgenin önemli bir sağlık yatırımı ihtiyacını giderecek olan mega hastane projesinde zemin etüdü tamamlandı.

600 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanenin, güncel deprem yönetmeliğinin gereklilikleri dikkate alınarak inşa edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

En büyük hayalinin Diyarbakır'ın hak ettiği bu hizmeti halka kazandırmak olduğunu belirten Eronat, yeni hastane projesinin bölge açısından önemli bir sağlık yatırımı olduğunu aktardı.

Projenin yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirten Eronat, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve bölgemiz, hatta ülkemiz için vizyon sağlık yatırımlarından biri. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir proje. İnşaat sürecini büyük bir heyecanla yakından takip ediyoruz. Her şey yolunda, olması gerektiği gibi ilerliyor. Zemin etüdünün tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına geçilmesi beklenen projede resmi temel atma işleminin de yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yeni hastanenin yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmaması, aynı zamanda tıp alanındaki akademik çalışmalar, eğitim ve araştırma faaliyetleri için de önemli bir merkez olması hedefleniyor. Dicle Üniversitesi'nin yeni hastane projesinin tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve bölgeden üniversite hastanesine yönelik başvuruların daha kapsamlı şekilde karşılanması amaçlanıyor."

Projenin, Diyarbakır'ın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sağlık hizmetlerine katkı sunması ve sağlık turizmi açısından da kente yeni bir kapasite kazandırması bekleniyor.

Kaynak: AA
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