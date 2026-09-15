Diyarbakır’da 'Abdominal Sepsis ve Açık Karın Yönetimi' sempozyumu düzenlendi

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTACD) ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı iş birliğinde düzenlenen "Abdominal Sepsis ve Açık Karın Yönetimi" konulu sempozyum, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen alanında uzman akademisyenler ile çok sayıda sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda; sepsis ve abdominal sepsis yönetimindeki güncel yaklaşımlar, açık karın yönetimi, karşılaşılan klinik sorunlar ve yeni cerrahi teknikler ele alındı. Bilim insanları, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak farklı yaklaşımları değerlendirdi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülşen Yılmaz, abdominal sepsis ve açık karın yönetiminin genel cerrahi açısından önemli ve zorlu konular arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, sempozyumun güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, farklı yaklaşımların değerlendirilmesi ve bilimsel iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Seracettin Eğin ise abdominal sepsis ve açık karın yönetiminde güncel yaklaşımların ele alınmasının hasta yönetimine önemli katkılar sağladığını belirterek, sempozyumun bilgi ve deneyim paylaşımı açısından verimli geçtiğini söyledi.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTACD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz da yaptığı konuşmada derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Eryılmaz, sempozyumda abdominal sepsis yönetimindeki güncel kılavuzlar ile açık karın yönetiminde kullanılan yeni cerrahi tekniklerin ele alındığını belirterek, farklı illerden ve yurt dışından gelen meslektaşlarla bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da konuşmasında sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Dicle Üniversitesi'nin bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve sağlık alanındaki akademik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma katkı sunan akademisyen ve davetlilere plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından, abdominal sepsis ve açık karın yönetiminin farklı yönlerinin ele alındığı iki günlük bilimsel program yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı