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Diyarbakır Çermik'te iddiaya göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Çermik'te iddiaya göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iddiaya göre işletmede maddi hasar nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Çermik ilçesi Hamambaşı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir işletmede meydana gelen maddi hasarın karşılanmasını isteyen iş yeri sahibi il müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Çermik Devlet Hastanesine ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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