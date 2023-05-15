Çınar Haberleri - Çınar Haber - Haberler

Çınar Haberleri
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Çevre Bakanı Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı
Bakan Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı
Çevre Bakanı Murat Kurum: 'Yarısı Bizden' kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı
Bakan Kurum: "Yarısı Bizden" kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"
Bakan Kurum: "Yarısı Bizden kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"
Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Çınar: "Kemel Kılıçdaroğlu kasetle cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor"
Atış Motorsports, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayağında takımlar birincisi oldu
Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Çınar: "Kemel Kılıçdaroğlu kasetle cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor"
Başkan Hürriyet'ten kadınlara: "Ayaklarınız üzerinde kararlılıkla durabilmeniz için her zaman yanınızdayım"
Atış Motorsport takımı Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarını kazandı
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İGDAŞ'tan Çalışanlarına Psikolojik Destek Semineri... Uzman Psikolog Gökhan Çınar: "İgdaş'a Koşa Koşa Geldim"
İGDAŞ'tan Çalışanlarına Psikolojik Destek Semineri... Uzman Psikolog Gökhan Çınar: "İgdaş'a Koşa Koşa Geldim"
Samsunspor, şampiyonluk kupasını eski başkanların, yöneticilerin ve futbolcuların mezarına götürdü
İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı'na Katılan Babalara Sertifikaları Teslim Edildi
ZERZEVAN KALESİ VE MİTHRAS KUTSAL ALANI, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRMEYE HAZIRLANIYOR
Diyarbakır'daki 3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi İçin Hazırlanıyor
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Avrupa'da Türkiye'deki seçimler için sandık kurulan birçok noktada oy kullanma işlemi sona erdi
Adana'da şiddetli yağış hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı, kısa süreli panik yaşandı
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