Haberler

Zonguldaklı berber, bir günlük gelirini DMD hastası çocuğun tedavisine bağışladı

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde berber Yılmaz Kanca, iş yerinin bir günlük gelirini, DMD kas hastası 4 yaşındaki Çınar Yılmaz'ın tedavisi için bağışladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde berber Yılmaz Kanca, iş yerinin bir günlük gelirini, DMD kas hastası 4 yaşındaki Çınar Yılmaz'ın tedavisi için bağışladı.

Aldığı özel iznin ardından 13 Eylül Pazar günü elde edeceği gelirini Çınar Yılmaz'a bağışlayacağını sosyal medyadan duyuran Kanca'nın Merkez Mahallesi'ndeki iş yerine sabahın ilk saatlerinden itibaren gelenler, tıraş olmak için sıra bekledi.

Kanca, gazetecilere, iki çalışanıyla, bugünkü gelirinin tamamını Yılmaz'a bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Valilik onaylı yardım kampanyasına biz de elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Rabbim şifasını verir inşallah." dedi.

İş yeri çalışanı Fatih Atay da "Küçük kardeşimizin Allah şifasını versin. Herkesi tıraş olarak kardeşimize destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Müşteri Ergün Kurt, DMD hastası Çınar'a destek olmak için özellikle tıraş olmaya geldiğini dile getirerek, "İş yeri sahibi ve çalışanlarını da bu anlamlı yardımları için kutluyorum." şeklinde konuştu.

Çınar'ın babası Mehmet Yılmaz, yardım kampanyasına destek verdikleri için iş yeri sahibi ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Tedavisi için gereken yüklü miktarı karşılamamız mümkün değil. Bu amaçla Valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. İş yeri sahipleri de sağ olsunlar duyarsız kalmayarak, örnek davranış sergilediler. Desteklerin devamını bekliyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, elimizden tutun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Ortada kalan Wilfried Zaha, kendisini o takıma önerdi: Beni alın

Ortada kalan Wilfried Zaha, kendisini o takıma önerdi: Beni alın
Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti

Narin'i uzaklaştırma kararı da kurtaramadı! Ölüm en yakınından geldi
Bakan Kurum örnek daireleri paylaştı! İşte 10 bin liradan kiralanacak sosyal konutlar

İşte 10 bin liraya kiralanacak o evler! Bakan Kurum tek tek gösterdi
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu

Bakan Gürlek tarihi operasyonu duyurdu: Baronlara geçit yok
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

Türk sanayisinin 73 yıllık devi tüm fabrikalarını kapattı
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı