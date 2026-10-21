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Diyarbakır Çınar'da jandarma 8 ton sağlığa elverişsiz yağ ve sakatat ele geçirdi

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Diyarbakır Çınar'da jandarma 8 ton sağlığa elverişsiz yağ ve sakatat ele geçirdi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma denetiminde bir araçta menşei belli olmayan, insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Olayla ilgili bozulmuş gıda ticareti suçundan adli işlemlere başlandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda insan sağlığına elverişsiz 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen denetim esnasında S.K. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tescil edilen menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçu kapsamında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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