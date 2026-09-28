Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, köy okulu öğrencilerine Zerzevan'ı gezdirdi

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Tigris Bisiklet ce Doğa Sporları Kulübü tarafından, köy okulu öğrencilerine tarihi Zerzevan Kalesi gezdirildi.

Ortak kurumların koordinasyonu ile köy okullarında okuyan öğrencilere kültürel miras olan Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi gezisi düzenlendi. İlk defa bu heyecanı yaşayan öğrenciler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, yetkililerden bu tarz etkinliklerin sıklıkla devam etmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı