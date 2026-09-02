Kocaeli Basınından Gazeteci Ali Çınar Hayatını Kaybetti

Kocaeli basınında gazetecilik yapan 58 yaşındaki Ali Çınar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kalp ve şeker rahatsızlıklarıyla mücadele eden Kocaeli basınından gazeteci Ali Çınar, kalbindeki ciddi damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli basınında uzun yıllardır görev yapan ve 5 çocuk babası olan Ali Çınar'ın cenazesi, bugün Körfez Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na götürüldü. Çınar, burada dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı