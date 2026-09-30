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KAEÜ Ziraat Fakültesi 300 ziraat mühendisine yeşil dönüşüm eğitimi vermeyi planlıyor

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KAEÜ Ziraat Fakültesi 300 ziraat mühendisine yeşil dönüşüm eğitimi vermeyi planlıyor
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KAEÜ Ziraat Fakültesinin projesiyle 300 ziraat mühendisinin yeşil dönüşüm eğitimi alması planlanıyor. Dekan Prof. Dr. Selahattin Çınar, eğitimin mezunlara yeni nesil yeşil beceriler kazandırmayı ve Kırşehir'in proje ağlarında görünürlüğünü artırmayı amaçladığını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesinin hazırladığı proje kapsamında 300 ziraat mühendisinin yeşil dönüşüm eğitimi alması planlanıyor.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, Marmara Teknokent ortaklığında hazırlanan ve 300 ziraat mühendisinin eğitim alacağı proje hakkında bilgi verdi.

Fakültenin akademik birikimini Avrupa'daki üniversiteler, teknoparklar ve farklı kuruluşların deneyimleriyle bir araya getirmeyi planladıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe su kaynaklarını etkin kullanılması, üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin ölçülmesi, karbon ve su ayak izlerinin hesaplanması, dijital teknolojilerin tarıma entegrasyonu ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi günümüzde ziraat mühendisliğinin önemli çalışma alanları haline geldi. Bu nedenle mezunlarımızın mevcut mesleki bilgilerini yeni nesil yeşil becerilerle desteklemeyi son derece önemsiyoruz. Ziraat Fakültesinin bu alanda geliştireceği eğitim modelinin yalnızca mezunlar açısından değil, bölgemizin tarımsal kalkınması, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kırşehir'in uluslararası proje ağlarında daha görünür hale gelmesi açısından da önemli bir fırsattır. Fakültemizi yeşil dönüşüm, sürdürülebilir tarım ve yenilikçi ziraat mühendisliği becerileri alanında öncü bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA
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