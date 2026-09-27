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Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Askerlik Şubesi Başkanı Çınar'a başarılar diledi

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Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Askerlik Şubesi Başkanı Çınar'a başarılar diledi
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Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanan Üsteğmen Avni Çağlar Çınar'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Görüşmede kamu hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi, Çınar teşekkür etti.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Üsteğmen Avni Çağlar Çınar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, göreve yeni atanan Üsteğmen Avni Çağlar Çınar'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Erdoğan, Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Çınar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette bir süre Üsteğmen Çınar ile görüşen Kaymakam Erdoğan, Çine'deki kamu hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Askerlik hizmetlerinin düzenli ve etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çine Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Üsteğmen Avni Çağlar Çınar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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