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Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

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Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı Haber Videosunu İzle
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde A.Ş. yönetimindeki pamuk yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyonda bulunan şoförün 20 yaşındaki oğlu İbrahim Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan şoför A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır- Çınar kara yolunda devrilen pamuk yüklü kamyonda bulunan baba ve oğul yaralandı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki İbrahim Şahin hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEVRİLDİ

Diyarbakır- Çınar kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ş.’nin kontrolünü kaybettiği 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon devrildi. Kazada A.Ş. ile oğlu İbrahim Şahin yaralandı.

KABİNDEN İTFAİYE ÇIKARDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kabinden çıkarılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan İbrahim Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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