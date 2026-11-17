BURSA'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Soner Çınar'ın (32), motosikletini, kurye olarak çalışmak için kazadan 4 gün önce aldığı belirtildi. 2 çocuk babası Çınar, doğum gününde toprağa verildi.

Kaza, 12 Kasım'da saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Enes A. (19) yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı hafif ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulup, yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü Çınar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Soner Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 11 Eylül Bulvarı'ndan Derya Caddesi'ne geçmek için kavşakta bekleyen Çınar'ın motosikletine sol şeritte seyir halinde olan hafif ticari aracın çarptığı ve Çınar'ın yola savrulup metrelerce sürüklendiği görüldü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Enes A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, B.Ç. (7) ve A.Ç. (6) isminde 2 oğlu olduğu belirtilen Soner Çınar, 14 Kasım'da Millet Mahallesi Şüheda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Eşi Gökçen Çınar'ın (29) sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soner Çınar'ın doğum gününde defnedildiği öğrenildi. Gökçen Çınar'ın paylaşımında, "Ömrüm, yol arkadaşım, yolumu yarım bıraktın gittin, ben doğduğun gün seni toprağa mı verecektim. Bizi yarım bıraktın gittin, ailemizi yıktın, evlatlarımızı babasız bıraktın, iyi ki geçtin ömrümden, iyi ki seni çok seviyorum. Biliyorum bizi hiç yalnız bırakmayacaksın, hep kalbimizde olacaksın iyi kalpli eşim, aşkına doyamadığım, sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

YAKIT MASRAFINI AZALTMAK İÇİN MOTOSİKLET ALMIŞ

Öte yandan, daha önce otomotiv sektöründe hizmet veren bir teknoloji firmasında çalışan Soner Çınar'ın, otomobiliyle kuryelik yaptığı, ancak yakıt masrafını azaltmak için kazadan 4 gün önce motosiklet satın alıp, motokurye olarak işine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı