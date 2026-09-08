Haberler

Bolu- Yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki Burak, kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU’da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak Çınar (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak Çınar (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaz, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Çınar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yolcu otobüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araca çarptığı an, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

-Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var

Köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı