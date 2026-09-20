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Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri Türkçe ve Kürtçe seslendirildi

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Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri Türkçe ve Kürtçe seslendirildi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca organize edilen senfonik Diyarbakır Türküleri konseri düzenlendi. Etkinlikte sanatçılar türküleri Türkçe ve Kürtçe seslendirdi; törene milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesinde, senfonik Diyarbakır Türküleri konseri etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca organize edilen, Diyarbakır Valiliği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ceylan Karavil Park AVM ve Dicle Elektrik'in sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan yaklaşık 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Bedri Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sınanmış, Diyarbakır türkülerini Türkçe ve Kürtçe seslendirdi.

Törene, Diyarbakır milletvekilleri, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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