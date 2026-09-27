Haberler

YENİ Parti Odunpazarı'nda 3 oy farklı seçime itiraz gerginliğe yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Odunpazarı'nda 3 oy farklı seçime itiraz gerginliğe yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı 1439 oyla, Rahmi Çınar 1436 oyla yarışı tamamladı. 3 oyluk fark üzerine Çınar'ın itirazı salonda arbedeye yol açtı; oylar sayılmayıp genel merkeze gönderildi.

YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'nın 3 oy farkla seçimi kazanmasının ardından yapılan itiraz salonda gerginliğe yol açtı. Tüm sandıkların yeniden sayılması talebi üzerine partililer arasında çıkan arbede sonrası oyların salonda sayılmayarak genel merkeze gönderilmesine karar verildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde oylama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanan ilk sonuçlar partide hareketliliğe neden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle Rahmi Çınar, sonuca itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Divan Başkanlığı, oyların yeniden sayılabileceğini bildirerek, salonda güvenliğin sağlanması adına yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin ise salonu boşaltmasını istedi. Salonun boşaltılması istendiği sırada taraflar arasındaki tansiyon hızla yükseldi. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede partililer arasında arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle salonda güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salon içerisinde yeniden sayılmasından vazgeçildi. İtiraz sürecinin ve seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm seçim evraklarının YENİ Parti Genel Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi

Tek başına 4 hırsızı püskürttü! 4 kez denediler ama taviz vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında kararını verdi
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

İsrail'e bir darbe de onlar vurdu
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
İran'dan Trump'a çok sert mesaj: Kıyamet savaşına bile hazırız

Trump'a tehdidin dozunu artırdılar: Kıyamet savaşına bile hazırız
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!