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Eceabat Küçükanafarta köy heyeti İngiltere'de 41 asker anısına çelenk sundu

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Eceabat Küçükanafarta köy heyeti İngiltere'de 41 asker anısına çelenk sundu
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Eceabat Küçükanafarta ile İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham arasındaki kardeş köy ilişkisi kapsamında köy heyeti İngiltere'yi ziyaret etti. Snettisham'da 41 asker anısına anıtta çelenk sunuldu, programda Çınar şilt takdim etti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta köyü ile İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham köyü arasındaki kardeş köy ilişkisi, karşılıklı ziyaretlerle güçleniyor.

Gelibolu Derneği ile İngiliz GDI Vakfı'nın girişimleriyle 2022'de başlatılan ilişki kapsamında, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Küçükanafarta Köyü Muhtarı Engin Çınar ile Gelibolu Derneği Başkanı Süleyman Taş İngiltere'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Snettisham köy meydanında, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 41 askerin anısına yapılan anıtta tören düzenlendi. Törende Yenigün ve Çınar ile ev sahipleri tarafından çelenk sunuldu.

Törende konuşan Çınar, iki köyün halkları arasındaki dostluk bağlarının daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

Törenin ardından Royal British Legion Salonu'nda düzenlenen programda konuklar ve köy sakinleri bir araya geldi. Programda Çınar tarafından ziyaret anısına şilt takdim edilirken, Çınar'ın eşi Mücella Çınar'ın getirdiği hediyeler köydeki kadınlara verildi.

Yaklaşık üç saat süren etkinlik, iki köy arasındaki dostluk ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlarla sona erdi.

Snettisham Köy Konseyi temsilcilerinin son dört yıldır düzenli olarak Küçükanafarta köyünü ziyaret ettiği, son olarak 9 Eylül'de köy meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı bildirildi.

Kaynak: AA
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