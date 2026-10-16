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Diyarbakır'da leylekler sıcak bölgelere göçe başladı, kara leylek dikkat çekti

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Diyarbakır'da leylekler sıcak bölgelere göçe başladı, kara leylek dikkat çekti
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Diyarbakır'da leylekler sonbaharla sıcak bölgelere göçe başladı; Çınar ilçesi Özar köyünde havalanan leylekler arasında kara leyleklerin bulunması dikkat çekti. Bölge halkı ilk kez kara leylek gördüğünü belirtirken uzmanlar kara leyleklerin bölgede görülebildiğini söyledi.

Soğuk havalar etkisini gösterdiği Diyarbakır'da leyleklerin de göçü başladı. Göç yolunda kara leylekler dikkat çekti.

İlkbahar aylarında Diyarbakır ve çevresine gelen leylekler, sonbaharla birlikte güney ülkelerine göç yolculuğuna başladı. Çınar ilçesi Özar köyünde de leylekler sıcak bölgelere gitmek için havalandı. Göç yolundaki leylekler arasında kara leyleklerin de bulunması dikkat çekti. Bölge halkı, ilk defa kara leylek gördüklerini belirtti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar ve Prof. Dr. Recep Karakaş leyleklerin sıcak bölgelere göç ettiğini kara leyleklerin de bölgede görülebildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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