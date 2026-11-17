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Bursa'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü Soner Çınar, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz sürücünün doğum gününde hayatını kaybetmesi acıyı daha da büyüttü.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Soner Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybettiği günün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenilen Çınar'ın acı haberi, yakınlarını yasa boğdu. Feci kaza ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı