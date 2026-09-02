Kıbrıs Gazisi Sabit Çınar'a Ev Ziyareti
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından evinde ziyaret edildi. Ziyarette gazinin sağlık durumu soruldu, hatıraları dinlendi ve kendisine sağlıklı, huzurlu bir ömür dilendi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Sabit Çınar, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından evinde ziyaret edildi.
Ziyarette Çınar'ın sağlık durumu ve hatırının sorulmasının ardından Kıbrıs gazisinin hatıraları dinlendi.
Kaymakam Hökelekli, Çınar'a sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı