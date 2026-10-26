Diyarbakır Çınar'da otomobil ile tır çarpıştı, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Diyarbakır Çınar'da otomobil ile tır çarpıştı, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı