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Adıyaman’da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Adıyaman’da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Adıyaman’da 62 yaşındaki adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Adıyaman'da 62 yaşındaki adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara TOKİ'lerde gün içerisinde evde yalnız kalan Mustafa Çınar (62) bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Çınar'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Mustafa Çınar'ın gün içerisinde yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu öldüğü anlaşılan Mustafa Çınar'ın cenazesi morga kaldırılırken ekipler ise olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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