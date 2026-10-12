Diyarbakır Çınar'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi Diyarbakır-Batman kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı