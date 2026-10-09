Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri yoldan çıktı; olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı